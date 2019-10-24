На сироту из Кузбасса, разорвавшего Конституцию России, завели дело

Административное дело о "неуважении к власти" завели на жителя Новокузнецка Кемеровской области Игоря Горланова. Сирота разорвал на камеру Конституцию России из-за того, что уже 6 лет не может получить жилье, положенное ему по российскому законодательству, сообщила редакции Сибирь.Реалии его адвокат Мария Янкина.

Видео с заголовком "Это мне больше не пригодится", на котором Горланов молча разорвал официальное издание Конституции России, он выложил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" в начале октября.

Адвокат Горланова считает, что он не оскорблял Конституцию России, а показал, что государство не соблюдает её принципы, а именно нарушает 40-ю статью – о праве на жилище.

Отдел полиции Новокузнецка ведет административное расследование. Горланову грозит штраф на сумму от 100 тысяч до 200 тысяч руб.