В Тюмени второклассникам предложили порисовать на тему антиэкстремизма

В Тюмени второклассникам предложили поучаствовать в конкурсе рисунков на темы антиэкстремизма и антитерроризма. Об этом сообщило издание 72.ru. Родители возмутились. По их словам, ученики начальных классов не понимают, что такое терроризм или экстремизм.

Отец одного из учеников второго класса школы №72 рассказал, что учитель выложил в родительский чат фотографию с листком, на котором перечислялись условия участия в конкурсе. При выборе победителей учителя обещали учитывать "интересные сюжетные решения, творческие находки, композиционные и цветные решения". В комментариях родители школьников посчитали такие конкурсы в младших классах бессмысленными. По их мнению, не каждый старшеклассник понимает, что такое терроризм или экстремизм.

Заместитель директора школы №67 Ольга Гребенкина сообщила редакции Сибирь.Реалии о том, что конкурс был объявлен для всей школы, а решать, предлагать ли его своим ученикам, должен каждый учитель. По словам директора, она согласна с тем, что второклассникам ещё рановато рисовать на эти темы. Но считает, что можно было объяснить им про тему "мирного неба и солнца над головой". В данном случае учитель такое разъяснение не сделал, сказала директор школы.

В департаменте образования Тюменской области заявили, что официальный комментарий предоставят позже.