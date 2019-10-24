Осуждённый в Китае уйгурский учёный стал лауреатом премии Сахарова

Европарламент в четверг принял решение присудить премию Сахарова уйгурскому учёному Ильхаму Тохти, который был приговорён в Китае к пожизненному заключению по обвинениям в сепаратизме.

Профессор экономики Пекинского университета неоднократно критиковал политику китайских властей в отношении национальных меньшинств. В 2014 году суд в Урумчи вынес ему приговор, обвинив в деятельности, направленной на подрыв государственного строя в Синьцзянь-Уйгурском автономном районе.

Премия Сахарова присуждается за правозащитную деятельность. Спикер Европарламента Давид Сассоли, который объявил о том, что Тохти стал её лауреатом, призвал Пекин освободить учёного. Он отметил, что Тохти придерживается умеренных взглядов и всегда выступал за диалог.

Агентства отмечают, что решение Европарламента почти наверняка вызовет резкую реакцию китайских властей и может привести к обострению отношений между Китаем и ЕС.

Правозащитники и ряд стран, включая США, в последние годы критиковали Китай за создание так называемых лагерей переподготовки, куда, по многочисленным свидетельствам, власти насильственно помещают сотни тысяч мусульман – жителей Синьцзянь-Уйгурского района. Власти Китая утверждают, что речь идёт о программе борьбы с терроризмом, и участие в ней добровольное.

В прошлом году премию Сахарова получил украинский режиссёр Олег Сенцов, который тогда находился в колонии в России. В этом году на премию выдвигали российского оппозиционера Алексея Навального, но в шорт-лист он не попал.