Суд заочно арестовал Сергея Гаврилова из дела "Нового величия"

Люблянский суд Москвы заочно арестовал Сергея Гаврилова – обвиняемого по делу "Нового величия", который покинул Россию, сбежав из-под домашнего ареста. Сегодня Федеральная служба исполнения наказаний подтвердила факт побега. Замдиректора ведомства Валерий Максименко заявил, что Гаврилов снял электронный браслет. Это выяснилось в понедельник.

Дело Гаврилова выделят дело в отдельное производство, его объявят в розыск. Об этом ходатайствовал представитель обвинения, передаёт корреспондент Радио Свобода из зала суда.

Накануне стало известно, что один из обвиняемых по делу "Нового величия", находившийся под домашним арестом, попросил убежища на территории Украины. Сообщалось, что речь идёт о Сергее Гаврилове. До этого украинские пограничники заявили, что при пересечении границы у сотрудников службы безопасности страны попросил убежища некий россиянин, участник протестных акций.

В четверг в Люблинском суде Москвы продолжается рассмотрение дела организации "Новое величие", прерванное 17 октября, после того как двое обвиняемых, Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков, демонстративно порезали себе вены.

Крюков написал письмо из СИЗО с объяснением своего поступка. "Всё наше дело – это какой-то цирк, и все это видят и понимают <...> Я пролил свою кровь, потому что считаю несправедливым держать невинных людей за решеткой", – пишет Крюков. Он заявил, что не жалеет о своём поступке и просит его не жалеть. Вместо этого он попросил общественность помочь обвиняемым по делу "Нового величия" и объединиться против судебного произвола.