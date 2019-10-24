Госдума лишила неприкосновенности депутата от партии "Единая Россия" Николая Герасименко, попавшего в ДТП на Юго-Западе Москвы. Об этом сообщает агентство "Москва".

24 июня Герасименко столкнулся с мотоциклом на Нахимовском проспекте. Сразу после происшествия анонимный телеграм-канал 112 сообщал, что депутат сбил мотоциклиста после неудачного перестроения. Сам парламентарий утверждает в интервью РИА "Новостям", что мотоциклист врезался в него.

Глава думской комиссии по контролю за доходами и этике Отари Аршба объяснил агентству, что лишение неприкосновенности — процедурный вопрос. Без него суд не может изучить обстоятельства ДТП, заявил он.