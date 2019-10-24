В Москве задержан подозреваемый в хищении банковских данных

Полиция в Москве задержала подозреваемого в хищении персональных данных клиентов банков, включая Сбербанк. Об этом заявляет МВД России. Возбуждено уголовное дело о незаконном получении и разглашении сведений, содержащих банковскую тайну. Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.

Имя подозреваемого не раскрывается. Известно, что он уроженец Волгограда и работал в коллекторском агентстве "Национальная служба взысканий". Газета "Ведомости" обращает внимание, что коллекторское агентство контролирует инвестиционная компания Baring Vostok.

К каким именно хищениям причастен задержанный, полиция не уточняет.

Сбербанк подтвердил "Ведомостям" распространенную МВД информацию и заявил, что утечки данных клиентов не было. Банк намерен расторгнуть договор с "Национальной службой взысканий" из-за нарушений условий договора и утратой доверия. Сбербанк намерен провести аудит защиты данных.