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Медведев - единороссам: "Практику самовыдвижения нужно прекратить!"

Дмитрий Медведев

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев, выступая перед руководителями региональных отделений партии "Единая Россия", потребовал от членов партии прекратить выдвигаться на выборы в качестве самовыдвиженцев.

"Это вносит сумятицу и сказывается на результатах выборов", - заявил Медведев. По его мнению, те, кто не собирался голосовать за кандидатов от "Единой России", всё равно не проголосуют за них даже в том случае, если они "прячутся" и выдвигаются сами. А те избиратели, кто хотел бы поддержать партию, могут только запутаться.

На прошедших 8 сентября выборах всех уровней большинство представителей "Единой России" участвовали в них как самовыдвиженцы, скрывая своё членство в партии или поддержку от неё. В результате во многих регионах они потерпели поражение, а "Единая Россия" сократила своё представительство в местных парламентах - в частности, в Москве.

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