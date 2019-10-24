Московский магазин отказался продавать журнал с карикатурой на Сталина

Один из крупнейших московских книжных магазинов, "Молодая гвардия", отказался продавать новый номер журнала "Дилетант" из-за того, что на его обложке изображены Иосиф Сталин и Адольф Гитлер в качестве невесты и жениха. Изображение представляет собой репринт американской карикатуры времён начала Второй мировой войны.

Журнал "Дилетант", который позиционируется как научно-популярное издание об истории и часто публикует на обложке исторические карикатуры, распространяется в том числе в книжных магазинах. Тем не менее, в "Молодой гвардии" заявили, что считают обложку нового номера "некорректной" из-за надетой на Сталина фаты, а также из-за свастики на пиджаке Гитлера, что, по мнению руководства магазина, может являться нарушением закона о пропаганде нацистской символики.

"Дилетант" издается с 2012 года. Его главным редактором является ведущий радиостанции "Эхо Москвы" и руководитель радиостанции "Эхо Петербурга" Виталий Дымарский.