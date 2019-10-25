Суд продлил арест обвиняемому по "московскому делу" Малышевскому

Тверской суд Москвы продлил до 16 апреля срок ареста Эдуарда Малышевского, обвиняемого по "московскому делу ". Об этом сообщает РАПСИ. Также суд назначил дату рассмотрения дела по существу. Заседание состоится 6 ноября.

Первый раз Малышевского задержали 27 июля в ходе акции с требованием допустить на выборы в Мосгордуму независимых кандидатов. По версии следствия, после задержания, находясь в автозаке, он "выбил ногой стекло", которое упало на сотрудников полиции. Суд арестовал Малышевского на 13 суток.

В конце августа Малышевского вновь задержали и арестовали по обвинению в применении насилия к представителю власти. В составленном спустя почти две недели рапорте полицейский Дмитрий Астафьев указал, что почувствовал "физическую боль и головокружение", но травм не получил, поскольку был в шлеме, а в область правого плеча стекло его ударило по касательной.

Как рассказал Малышевский адвокату, он начал пинать стекло, когда увидел, как полицейские бьют двух женщин.

Малышевскому грозит до пяти лет лишения свободы. Правозащитный центр "Мемориал" признал его политзаключенным.