Суд продлил арест обвиняемому по "московскому делу" Малышевскому

Тверской суд Москвы продлил до 16 апреля срок ареста Эдуарда Малышевского, обвиняемого по "московскому делу ". Об этом сообщает РАПСИ. Также суд назначил дату рассмотрения дела по существу. Заседание состоится 6 ноября.
Первый раз Малышевского задержали 27 июля в ходе акции с требованием допустить на выборы в Мосгордуму независимых кандидатов. По версии следствия, после задержания, находясь в автозаке, он "выбил ногой стекло", которое упало на сотрудников полиции. Суд арестовал Малышевского на 13 суток.
В конце августа Малышевского вновь задержали и арестовали по обвинению в применении насилия к представителю власти. В составленном спустя почти две недели рапорте полицейский Дмитрий Астафьев указал, что почувствовал "физическую боль и головокружение", но травм не получил, поскольку был в шлеме, а в область правого плеча стекло его ударило по касательной.
Как рассказал Малышевский адвокату, он начал пинать стекло, когда увидел, как полицейские бьют двух женщин.
Малышевскому грозит до пяти лет лишения свободы. Правозащитный центр "Мемориал" признал его политзаключенным.
- Так называемое "московское дело" было возбуждено после акций протеста 27 июля и 3 августа в Москве с требованием допустить независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму. Изначально оно расследовалось как дело о массовых беспорядках и применении насилия в отношении полицейских. В общей сложности были арестованы более 20 человек. Впоследствии обвинение в беспорядках было снято с подавляющего большинства арестованных, а с шестерых человек были сняты все обвинения. Несколько человек уже осуждены.
- Под следствием по "московскому делу" остаются 11 человек. Семеро из них находятся в СИЗО.
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Член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович рассказала, что на обвиняемых по "московскому делу" — Владимира Емельянова, Егора Лесных и Андрея Баршая — оказывают давление сокамерники: они призывают их признать вину и отказаться от адвокатов.
- Правозащитники отмечают, что ничего из того, что можно квалифицировать как "массовые беспорядки" и "применение насилия к полицейским", в Москве не происходило, и считают большинство уголовных дел сфабрикованными.
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