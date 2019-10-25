США: Минюст расследует, почему началось "российское расследование"

Министерство юстиции США начало уголовное расследование обстоятельств того, почему ФБР в 2016 году ещё до выборов президента начало расследовать возможные связи между избирательным штабом Дональда Трампа и Россией.

Об этом со ссылкой на источники сообщают многочисленные СМИ, в том числе Reuters, Politico и New York Times.

По их сообщениям, уголовное дело открыто на основе данных, полученных в ходе административного расследования по тому же вопросу, которое проводит прокурор Джон Дархэм.

Как отмечает "Голос Америки", перевод дела из административной плоскости в уголовную создает необычный прецедент: Минюст расследует уголовное дело в отношении собственного ведомства.

Расследовать обстоятельства событий 2016 года неоднократно требовал президент Дональд Трамп. Он утверждает, что расследование возможных связей его штаба с Россией, тайно начатое во время предвыборной кампании, было заговором выскопоставленных чиновников спецслужб. Трамп, в частности, утверждает, что расследование было начато на основании так называемого "досье" о его предполагаемых связях с Россией, составленного бывшим агентом британских спецслужб Кристофером Стилом.

Спецпрокурор Роберт Мюллер, расследовавший вмешательство России в выборы президента в 2016 году, не нашёл достаточных доказательств связи штаба Трампа с Россией. После этого Министерство юстиции начало расследование того, не были ли нарушены права самого Трампа и сотрудников его штаба, в частности, при выдаче ордеров на прослушивание.

Демократы, по инициативе которых недавно было начато расследование по вопросу об импичменте Трампа (не в связи с российским вмешательством, а по обвинениям в давлении на власти Украины), опасаются, что Трамп использует Министерство юстиции для подтверждения своей теории о заговоре против него.