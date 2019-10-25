Саммит "Россия – Африка" стал одним из самых дорогих за 10 лет

Проведение саммита "Россия – Африка" в Сочи обошлось российскому бюджету более чем в четыре с половиной миллиарда рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы госзакупок.

Это одно из самых дорогих мероприятий, оплаченных государством за последние 10 лет. Дороже властям обошелся только XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов в 2017 году. На его организацию было выделено около пяти миллиардов рублей.

Ранее Русская служба Би-би-си подсчитала, что на организацию Петербургского экономического форума в этом году государство потратило около 2 миллиардов рублей.

Саммит "Россия – Африка" был организован в парке науки и искусства "Сириус", расположенном в здании бывшего главного медиацентра сочинской Олимпиады. Фонд "Росконгресс", являющийся организатором большинства экономических форумов под управлением государства, заключил два контракта с Минфином: в июне на 290 миллионов рублей и за неделю до саммита на 4 миллиарда. Ещё 128 миллионов рублей на саммит потратила электросетевая компания "Кубаньэнерго".

На саммит в Сочи, который проходил 23–24 октября, приехали главы 43 стран и правительств Африки, и ещё 11 государств были представлены на уровне министров и послов. Всего на мероприятие были приглашены около 10 тысяч участников.

На саммите "Россия – Африка" подписали более 50 соглашений на сумму, превышающую 800 миллиардов рублей.

В последние годы Кремль начал активно распространять свое влияние в Африке. Российские военные, чиновники и политтехнологи работают уже почти в 30 африканских странах. В прошлом году Москва поставила в африканские страны вооружений на общую сумму более 2 миллиардов 36 миллионов долларов. Российские компании ведут разработку и добычу полезных ископаемых в ряде африканских стран.