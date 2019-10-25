ФСБ получит право отключить связь с целыми странами

Для борьбы с телефонным терроризмом ФСБ сможет отключать связь с целыми странами на срок до шести месяцев. Несколько месяцев назад Совет безопасности поручил проработать этот вопрос Федеральной службе безопасности и Минкомсвязи. До конца 2019 года ведомства должны определиться, какие изменения нужно внести в законодательство о связи для борьбы с телефонным терроризмом, пишет РБК со ссылкой на три источника на рынке телекоммуникаций и представителя аппарата Совбеза.

Для исполнения поручения была создана межведомственная рабочая группа по регулированию пропуска голосового трафика и борьбе с фродом (мошенничеством). В нее вошли представители 12-го Центра ФСБ (курируют технические мероприятия на сетях связи и, например, участвовали в процессе блокировки Telegram), Минкомсвязи, Роскомнадзора, Федеральной антимонопольной службы (ФАС), операторов "большой четверки" ("Ростелеком", МТС, "МегаФон" и "ВымпелКом") и аналитический центр "Форум", председателем которого является экс-руководитель администрации президента Александр Волошин.

18 октября "Форум" направил в Минкомсвязь и ФСБ пакет законодательных инициатив для "повышения эффективности борьбы с заведомо ложными сообщениями об актах терроризма в комплексе с антифрод мерами". Основное предложение группы – обязать операторов блокировать по требованию ФСБ трафик в направлении определенной страны, если с этой территории будут поступать звонки с ложными сообщениями о терактах.

Операторы будут обязаны "осуществлять приостановление оказания услуг по пропуску трафика по отдельным направлениям (страна, оператор связи, ресурс нумерации) на основании мотивированного решения в письменной форме одного из руководителей органа, осуществляющего обеспечение безопасности России". Приостановить услуги по пропуску трафика оператор сможет на срок до 180 дней.

"Выполняя требование ФСБ, оператор будет обязан заблокировать как голосовую связь, так и передачу данных в направлении определенной страны или другого оператора связи, – пояснил РБК один из участников рабочей группы суть предложения. – Это обусловлено тем, что инфраструктура операторов сейчас мультисервисная: оба вида трафика передаются по одним и тем же каналам, блокировать их по отдельности довольно проблематично". Кроме того, у ФСБ есть данные о том, что звонки с ложными угрозами поступают преимущественно с сервисов формата Skype Out и Viber Out, которые позволяют совершить звонок из компьютерной программы на номера общего пользования.

Еще двое участников рабочей группы утверждают, что речь идет в первую очередь о возможности блокировки именно голосовой связи и СМС. В направленном пакете документов нет уточнений – какой именно вид трафика должен блокироваться.

Операторы связи действительно могут заблокировать набор сетей по какому-либо признаку, в том числе и географическому, отмечает Александр Лямин, гендиректор Qrator Labs: "Более того, большая часть сетей такой функционал поддерживает – в индустрии этот механизм называется blackholing ("черная дыра"). Если использовать его для блокировки трафика в направлении какой-либо сети, то помимо голосовой связи с ней прекратится и доступ ко всем информационным ресурсам, сервисам и веб-сайтам, которые в ней находятся".

"Если формулировка в законопроекте предполагает расширенное толкование, то так она и будет истолкована, российское правоприменение это не раз доказывало", – отмечает директор провайдера Diphost Филипп Кулин.

Глава ФСБ Александр Бортников ранее утверждал, что звонки с ложными сообщениями о терактах поступают из-за рубежа "с помощью IP-телефонии". В ходе заседаний, как рассказывают участники, представители ФСБ заявили о большом количестве подобных "звонков из интернета" на обычные телефонные номера с территории Кипра.