Введена в оборот банкнота в 1000 гривен с изображением Вернадского

В пятницу в оборот на Украине введена новая банкнота с номиналом 1000 гривен (примерно 2500 рублей). Это новый самый крупный номинал украинских банкнот, ранее самой крупной была банкнота в 500 гривен.

Центробанк анонсировал выпуск новой банкноты ещё в июне. На купюре изображено здание президиума академии наук Украины, а также помещён портрет её первого президента - Владимира Вернадского.

Вернадский родился в Петербурге, на Украине провёл детство - его родители были родом из Киева. Затем был профессором в Петербурге. В 1917 году переехал в Киев, где участвовал в создании академии наук независимой Украины. С 1921 года жил в Москве, где в 1945 году умер. Известен трудами по естественным наукам, считается одним из создателей геохимии, биогеохимии и радиогеологии, один из авторов учения о биосфере. Стоял на философских позициях так называемого русского космизма.

Национальный банк Украины планирует ввести в оборот примерно 5 миллионов банкнот в 1000 гривен.

Гривна стала национальной валютой Украины после реформы 1996 года. На банкнотах разного достоинства изображены Владимир Великий, Ярослав Мудрый, Богдан Хмельницкий, Иван Мазепа, Иван Франко, Михаил Грушевский, Тарас Шевченко, Леся Украинка и Григорий Сковорода.