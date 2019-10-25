Секретная служба США допросила рэпера Эминема из-за песен о Трампе

Секретная служба США в 2018 году допросила рэпера Эминема из-за его композиции "Framed", в которой упоминались президент Дональд Трамп и его дочь Иванка. Об этом сообщает BuzzFeed со ссылкой на документы, полученные от спецслужбы в ответ на запрос издания.

Согласно им, сотрудники Секретной службы, которая занимается в том числе обеспечением безопасности первых лиц государства, сочли текст песни "угрожающим" президенту США Дональду Трампу и его дочери. Документы, как отмечает издание, прошли цензуру.

Сам рэпер намекает на допрос в Секретной службе в трэке "The Ringer" с последнего альбома "Kamikaze", который вышел в августе 2018 года. Именно после этого BuzzFeed решило обратиться в Секретную службу.

Яростный критик президента Трампа, Эминем (настоящее имя — Маршалл Брюс Мэтерс III) попал в поле зрения Секретной службы после того, как в декабре 2017 года ведомство получило письмо от сотрудника издания TMZ. Тот спрашивал, ведется ли расследование против рэпера из-за его песни "Framed", в которой, по мнению отправителя, содержатся "неуместные комментарии" про Дональда Трампа и угрозы в адрес Иванки Трамп. В песне Эминем называет президента США Дональдом Даком , спрашивает, почему дочь президента находится в багажнике машины, а затем упоминает "маленькую глупую блондинку", которую "бросили в пруд".

Допрос рэпера Секретной службой состоялся через месяц - в середине января 2018 года. Кроме композиции "Framed", вопросы у спецслужбы вызвала песня "Like Home" и импровизация с критикой Трампа, которую Эминем зачитал в 2017 году.

Секретная служба не стала раскрывать содержания разговора. Ведомство также решило не направлять дело в прокуратуру для дальнейшего расследования.