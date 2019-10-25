Правительство согласовало льготы для арктического проекта "Роснефти"

24 октября на совещании у первого вице-премьера – министра финансов Антона Силуанова был согласован законопроект, предусматривающий льготы для инвестиционных проектов в Арктике. Об этом, как пишут "Ведомости", рассказал вице-премьер Юрий Трутнев. Льготы будут распространяться на новые проекты на всей территории Арктической зоны, минимальная сумма инвестиций – 10 млн руб.

Для проектов по добыче нефти на континентальном шельфе ставка налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) будет снижена до 5% в течение 15 лет до достижения определенного уровня выработанности, также они могут получить налоговый вычет – 50% инвестиций на поиск и разведку. Но по этому вопросу окончательного решения нет, отметил Трутнев.

Также правительство намерено ввести новую пятую категорию месторождений на Крайнем Севере, куда войдут проекты "Роснефти" и "Нефтегазхолдинга" Эдуарда Худайнатова, на которых может быть введен налог на дополнительный доход. Для таких месторождений предлагается ввести нулевой НДПИ, как только их выработанность достигнет 1%. После этого НДПИ для таких месторождений начнет расти, и в конечном итоге месторождения будут переведены на налог на добавленный доход, который зависит от финансового результата проекта.

Правительство не оценивало, во сколько подобные льготы "Роснефти" и "Нефтегазхолдинга" обойдутся бюджету. Только по проектам "Роснефти" выпадающие доходы бюджета составят 60–70 миллиардов рублей в год.

Также компаниям будут гарантированы общие преференции – неухудшение налоговых условий на все время инвестиционных проектов, защита инвесторов в суде, возможность привлекать иностранных сотрудников без квот, заключать концессионные соглашения без конкурса, получать федеральные субсидии на строительство внешней инфраструктуры.

От введения преференций зависит судьба проекта "Восток ойл" "Роснефти" и "Нефтегазхолдинга". Инвестиции в проект могут превысить 5 триллионов рублей: будет построено 5500 км трубопроводов, морские терминалы с перевалкой до 100 миллионов тон в год, аэропорты, линии электропередачи.

Также существенные преференции будут предоставлены компаниям на лицензионных участках в Арктике, которые должны стать ресурсной базой для развития российского производства сжиженного природного газа. Правительство готово освободить их от уплаты НДПИ на 12 лет с момента начала производства СПГ. Все перечисленные Трутневым лицензии принадлежат "Новатэку". Кроме "Новатэка" льготный налоговый режим могут получить два газохимических проекта, заявленные "Газпром нефтью" и "Лукойлом".