Хэллоуин по-русски: Поклонская в вышиванке против Милонова

Каждый год в конце октября во многих странах мира отмечают Хэллоуин - вечер в канун Дня всех святых, когда мир живых посещает всевозможная нечисть. В России в это время неизменно активизируется депутат Виталий Милонов и другие защитники прочных духовных скреп, которые вот уже который год пытаются этот праздник запретить. В этом году Милонов призвал родителей сообщать, в каких школах отмечают Хэллоуин, и попросил генеральную прокуратуру проверять, не нарушают ли эти учебные заведения закон.

Кроме того, сторонники "традиционных духовных ценностей" провели пресс-конференцию, на которой рассказали, в чем, на их взгляд, заключается опасность Хэллоуина. В Сети, как обычно, это всерьез не восприняли.

Николай Подосокорский

Перед каждым 31 октября в России неизменно раздаются призывы запретить чужеродный праздник Хэллоуин, противоречащий "нашим духовным традициям". Вот и теперь прошла пресс-конференция на тему «Хэллоуин под запретом», в которой принял участие золотой состав отечественных скрепоносцев: депутат Госдумы Виталий Милонов, протоиерей Всеволод Чаплин; финалистка телепроекта «Битва экстрасенсов» Фатима Хадуева, глава Национального родительского комитета Ирина Волынец. Вот додумался же кто-то их всех собрать в одном зале? На мой же скромный взгляд, в запрете этом нет никакого смысла, поскольку у нас порой круглый год чиновники и депутаты с тыквами вместо голов устраивают людям принудительный хэллоуин или ужас без конца, на фоне которого шуточный осенний маскарад смотрится вполне невинно.

На рутинные протесты Милонова и компании, возможно, никто не обратил бы особого внимания, если бы против депутата неожиданно не выступила Наталья Поклонская. Бывший прокурор аннексированного Крыма опубликовала на своей странице в Фейсбуке фото в вышиванке и заявила, что "как коренная украинка не разделяет настороженное отношение коллеги Милонова к гарбузам (тыквам)". Кроме того, она предложила жаловаться непосредственно ей на все попытки помешать молодежи праздновать Хэллоуин.

Многие с радостью поддержали Поклонскую в ее споре с Милоновым.

Иван Давыдов

О, да у нас, оказывается, кипит парламентская дискуссия. Гасите его, Наталья Владимировна!

(Обижать Милонова, правда, - дело, попахивающее гомофобией, но тут уж куда деваться.)

Как говорится - героям слава!

Маша Железнова

Если Милонов против гарбузов и Хеллоуина, то Поклонская за! (раскол, раскол!!)

Остап Кармоди

Поклонская вспомнила об украинских корнях, оделась в подобие вышиванки и сказала решительное нет российскому антиамериканизму.

Видел на днях вопрос, кто станет новым лидером российской оппозиции. Вот вам готовый кандидат.

Павел Аптекарь

Что деется-то? Скрепы разрушаются, скоро земля на земную ось налетит

Стас Кувалдин

Приближается Великая Битва. Наталья Поклонская перешла на сторону Разума

Светлана Дьяченко

Наталья Владимировна вышла на тропу войны с Виталием Валентиновичем?.. Любопытно. Уж нет ли высочайшего распоряжения <долбить> по скрепам?.. В любом случае, в данном вопросе я на стороне здравого смысла, то есть г-жи Поклонской. С удовольствием понаблюдаю как она загонит этого <дурака>.

Но большинство комментаторов - независимо от того, поддерживали они раньше Поклонскую или нет - потрясены такими переменами в ее образе.

Никита Пустосвят

Или у неё взломали разом фейсбук, телеграм и вконтактик, или это не фейк.

Борис Овчинников

Поклонская в вышиванке защищает американский праздник. Ой

Ника Белославская

А как же её святая вера? Православие и сатанинский шАбаш, как уживаются в этой голове???

Ольга Каменчук

Да ладно?! Это потому что было сказано ругать украинцев теперь поменьше?

Но тыквы-то, тыквы?

Трамп? 🤔🎃

Александр Кузьменко

Вот такие метаморфозы: от мироточивых бюстов православного-царя до кельтского хеллоуина. Доктора хорошего нашла?

Николай Кузьмин

Поклонская меняет имидж? Ждём фоток с гарбузом. Может на хэллоуине, может в связи со старым украинским обычаем.

Михаил Павлов

Поклонская здорового человека

Николай Митрохин

Вот так, глядишь, в один момент и пройдут по Симферополю, Севастополю и Ялте демонстрации в день вышиванки.

Егор Холмогоров

Поддержав Хеллоуин, то есть день, когда люди рядятся в чудовищ и выдают себя за не-людей, Поклонская запостила фото на котором она вырядилась в вышиванку и назвала себя "украинкой".

Мне одному кажется, что это нечеловечески смешной троллинг?

Но если это и в самом деле троллинг, многие комментаторы шутки не поняли.

Виталий Выскребцев

Она назвала себя коренной украинкой и многонационалкой. Это полное переформатирование.

Лена Савчак

Я писала обращение к депутату Наталье Владимировне по защите Звенигорода от беспредела с объединением. Ответа не получила.

Но чуждый русским людям "Хеллоуин" защищать надо, конечно же. (сарказм)

При всём уважении за очевидные заслуги, которое лично я никогда не утрачу, эта история ничего, кроме смеха, не вызывает. Тут прекрасно всё. От "коренной украинки" до повода и "гарбузов"...

Кстати, помню, как Лужков запретил это всё в московских школах, спасибо ему. На фоне массового умопомрачения западными "ценностями" это было небольшим утешением.

P.S. Ничего не имею против нынешнего безобидного "Хеллоуина" и любого другого Дня Святого Патрика или фестиваля Мумба-Юмба с китайским Новым годом. Но где-нибудь там, где это всё родное. В России - увольте, господа и дамы "коренные украинцы".

Неля Ишмеева

Коренная украинка очень любит праздник нечисти и готова бороться за него!

Александр Эл

И при чём тут Хэллоуин и настоящая украинка? Праздник кельтов Ирландии и Шотландии, который широко празднуют в Западной Европе и Америке. Поклонская была лицом русской и крымской весны, но теперь ей осталось крикнуть "героям слава".

Вскоре Наталья Поклонская написала уточняющий пост, в котором продолжает полемизировать с Виталием Милоновым.

Наталья Поклонская

Я далека от того, чтобы читать нравоучения окружающим. Я за движение вперёд, установление и укрепление культурных связей между народами, свободу самовыражения. Несмотря на это, мне, видимо, ещё раз придётся объяснить свою позицию.

Давайте посмотрим, что же сегодня произошло.

Я не сказала, что я за или против празднования Хэллоуина. Я сказала, что я против попыток регулировать способы проведения досуга и карнавальные наряды в нашей прекрасной стране. Мы не живём в Северной Корее, чтобы всем носить одну и ту же причёску.

Коллега Милонов за один день умудрился нахамить мне в своих интервью, отказался здороваться в буфете, а теперь отправил на исповедь, параллельно попытавшись прочесть лекцию "О системе ценностей" - то есть при отсутствии разумных аргументов попытался оказать давление и запретить мне иметь своё, отличное от него, мнение.

Уважаемый коллега, попробуйте меня понять: я не выступаю против вас лично, я выступаю против вашего стремления свести всё многообразие культурных форм к стереотипному штампу "наше - не наше". Моё личное мнение строится на том, что я, естественно, являюсь носителем культуры, обычаев и традиций украинского народа, страны, неотделимой от России, и представляю в парламенте многонациональный Крым. И позволю напомнить коллеге, что зарплату нам платит российский народ, среди которого есть представители всех национальностей и конфессий, и более 1000 лет на этом держится Россия.

Мы стали 1/6 частью суши потому, что выбирали другие культуры, а не потому, что запрещали всё, что не является похожим на наш культурный код. Поэтому мусульмане в нашей стране празднуют Новый год с христианским Дедом Морозом, а православные дети отмечают День святого Валентина.

Уверена, что если бы депутат Милонов жил тысячу лет назад, он бы обязательно стоял на берегу Днепра с идолом Перуна и кричал бы князю Владимиру, что тот является нацпредателем, который принёс вражескую Христову веру на русские земли, и заодно требовал бы защитить языческие праздники.

Рано или поздно вам придётся признать, что всё, что сейчас вам кажется родным и близким, когда-то было чужим и далёким. Дальнейшее развитие русской культуры является интеграцией, а не отчуждением и изоляцией.

Пост Поклонской стал ответом на комментарий Милонова сайту "Политика сегодня", в котором тот заявил: "Госдума предполагает плюрализм мнений. Я думаю, что на первой же литургии во время исповеди ее духовник переубедит и объяснит, почему нельзя поощрять праздник, когда детям надевают рога на голову и все это отмечается со смехом и задором".

Но комментаторы обратили внимание на другую деталь.

Игорь Королев

Милонов не поздоровался с Поклонской в буфете Госдумы. Что теперь будет-то?!