В Японии министр ушёл в отставку после передачи $200 на похоронах

Министр торговли Японии Иссю Сугавара ушел в отставку. Он занимал свой пост всего полтора месяца. Накануне местные журналисты обвинили чиновника в подкупе избирателей, пишет The Japan Times.

По данным СМИ, от имени Сугавары на похоронах его сторонников передавали деньги при соболезнованиях. Последний раз, как утверждается, на днях от политика передали 20 тысяч иен (около 200 долларов). Экс-министр также якобы годами дарил подарки своим избирателям. Всё это запрещено законом.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ извинился перед гражданами страны за поведение министра. Сам Сугавара сказал, что ему очень стыдно, за то, что приходится уходить в отставку на фоне нерешённых вопросов. Японские СМИ пишут, что отставка Сугавары позволит оппозиции расширить свои возможности, возложив вину за действия министра на Абэ. Кроме того, уход с поста министра торговли приостановит переговоры о всеобъемлющем экономическом партнерстве с Южной Кореей.

В правительстве Абэ Сугавара среди прочекго был ответственным за развитие экономических отношений с Россией, отмечает РБК.