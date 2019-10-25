Курганского блогера допросили в Центре "Э" из-за пародии на губернатора

В Кургане блогера Илью Винштейна допросили в Центре противодействия экстремизму (Центр "Э") после публикации сатирического ролика про местного губернатора Вадима Шумкова. Об этом "ВКонтакте" сообщил сам блогер.

После этого у него изъяли ноутбук для досмотра. Никаких обвинений ему не предъявили. "Пока все находится в подвешенном состоянии", – написал Винштейн.

В пресс‐службе областного управления МВД местному изданию 45.ru подтвердили, что проверка проводится по факту публикации ролика в интернете. По результатам экспертиз будет решаться вопрос о возбуждении дела. По данным Znak.com, полицейских попросили проверить ролик на пропаганду фашизма.

22 октября Илья Винштейн опубликовал в своем блоге "ВКонтакте" видео под названием "Закрытое совещание в кабинете Шумкова". Ролик смонтирован из отрывка художественного фильма "Бункер" о последних днях Третьего рейха, в котором Адольф Гитлер на немецком языке кричит на своих офицеров. На видео на месте субтитров приводится разговор якобы между губернатором и его подчиненными о выборах и росте энерготарифов. С репликами Гитлера соотносились слова Шумкова. К настоящему времени видео собрало более 15 тысяч просмотров.

На допросе Винштейн пояснял, что смонтировал ролик "в сугубо юмористических целях".