Следственный комитет завел на врача дело о черном рынке лекарств

Главное следственное управление СК России по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело в отношении бывшей заведующей клинико-диагностическим отделением НИИ гематологии и трансфузиологии ФМБА России, пишут РБК и "Фармацевтический вестник" со ссылкой на материалы дела.

Врач, по версии следствия, в 2014–2015 году получала выплаты от представителя фармкомпании Roche, а взамен выписывала рецепты на ритуксимаб. Дело было заведено по статье о получении взятки в особо крупном размере.

Ритуксимаб – противоопухолевый препарат из генно-инженерного материала. Препарат применяется для лечения онкологических заболеваний. Закупается Минздравом в рамках федеральной программы "12 нозологий", в которую включены наиболее затратные в лечении и редкие генетические и онкологические заболевания.

По этому делу полиция Санкт-Петербурга проверяла более 40 врачей на предмет участия в схеме вывода лекарств, по делу о которой в мае 2019 года экс-сотрудник фармкомпании был осужден на два года условно. Суд установил, что он незаконно получал рецепты у врачей из Санкт-Петербурга на ритуксимаб, забирал его в аптеке для льготников, а потом "распоряжался по своему усмотрению". Из материалов дела следует, что подсудимый продавал этот препарат на черном рынке.

В середине октября "Фармвестник" сообщал, что врач-гематолог Ирина Зотова была осуждена Калининским районным судом Санкт-Петербурга на четыре года условно по статье о получении взятки. Зотова стала первым врачом – фигурантом дела о черном рынке лекарств.