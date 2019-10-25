В Забайкалье солдат-срочник застрелил восьмерых сослуживцев

Восемь военнослужащих погибли при стрельбе в воинской части в закрытом посёлке Горный в Забайкальском крае. Два человека госпитализированы. В преступлении подозревают солдата-срочника. Агентства, ссылаясь на источники, пишут, что он задержан.

ТАСС цитирует сообщение Министерства обороны, из которого следует, что военнослужащий ремонтно-технической базы открыл огонь по сослуживцам при смене караула. Расследование ведёт комиссия во главе с замминистра обороны генералом-полковником Андреем Картаполовым. Это начальник недавно воссозданного главного военно-политического управления Минобороны.

По данным издания Baza, среди погибших – два офицера и военнослужащих-контрактника. Личности остальных ещё устанавливаются.

Вероятной причиной того, почему солдат, имя которого не называется, открыл огонь по сослуживцам, в минобороны назвали "нервный срыв из-за личных проблем".