Новый вид жука назван в честь экоактивистки Греты Тунберг

Британские энтомологи назвали ранее не описанный вид жука в честь шведской экоактивистки Греты Тунберг. Насекомое впервые было обнаружено ещё в 60-годы и хранилось в коллекции лондонского музея естествознания, где на него обратил внимание научный сотрудник Майкл Дарби.

Присваивая жуку имя Греты Тунберг, учёный хотел отметить её выдающийся вклад в борьбу за сохранение окружающей среды и привлечение внимания мировой общественности к этому вопросу, сообщает "Би-би-си".

Новый вид жука, впервые найденный в Кении, относится к семейству Птилииды и достигает в длину не более миллиметра. Дарби подчеркнул, что выбрал имя не из-за маленьких размеров жука, а потому что учёный работает именно с этой группой видов.

Куратор музея Макс Барклай отметил, что имя выбрано верно. Огромное количество неизвестных видов исчезают ещё до того, как учёные придумают для них название. Поэтому совершенно уместно присвоить новому открытию имя человека, который посвятил себя защите живой природы, подчеркнул сотрудник музея естествознания.