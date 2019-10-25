Эксперты нашли в песнях Егора Крида угрозу русскому самосознанию

Аккредитованные Роскомнадзором эксперты нашли в песнях и клипах Егора Крида угрозу семейным ценностям, русскому народу и его самосознанию. Исследование, которое проводил "Национальный совет социальной информации", в пятницу было опубликовано на сайте российского надзорного ведомства.

В частности, эксперты считают, что певец принадлежит к движению New Age и демонстрирует это при помощи своих татуировок. Из этого, по их мнению, можно сделать вывод о его антироссийской идеологической ориентации. Авторы исследования при этом ссылаются на книгу "Цифровой тоталитаризм. Как это делается в России", в которой рэп называют идеологическим оружием сатанизма.

По словам экспертов, "медиасреда", в которой выступает Егор Крид – деструктивное информационное пространство, которое провоцирует "проституированное поведение детей и подростков". Она способствует разрушению традиционных ценностей и государственных устоев. Песни же Крида не представляют культурной ценности и должны быть маркированы как "18+", равно как и реклама его выступлений.

Роскомназдор утверждает, что не участвует в назначении и проведении таких проверок, как эта, но занимается аккредитацией экспертов и обязан публиковать результаты их исследований. Заказчика ведомство не называет, отмечая, что проверки информации на вредность для детей заказывают сторонние организации. Об этом сообщает "Интерфакс".