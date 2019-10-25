Эксперты нашли в песнях Егора Крида угрозу русскому самосознанию

Аккредитованные Роскомнадзором эксперты нашли в песнях и клипах Егора Крида угрозу семейным ценностям, русскому народу и его самосознанию. Исследование, которое проводил "Национальный совет социальной информации", в пятницу было опубликовано на сайте российского надзорного ведомства.
В частности, эксперты считают, что певец принадлежит к движению New Age и демонстрирует это при помощи своих татуировок. Из этого, по их мнению, можно сделать вывод о его антироссийской идеологической ориентации. Авторы исследования при этом ссылаются на книгу "Цифровой тоталитаризм. Как это делается в России", в которой рэп называют идеологическим оружием сатанизма.
По словам экспертов, "медиасреда", в которой выступает Егор Крид – деструктивное информационное пространство, которое провоцирует "проституированное поведение детей и подростков". Она способствует разрушению традиционных ценностей и государственных устоев. Песни же Крида не представляют культурной ценности и должны быть маркированы как "18+", равно как и реклама его выступлений.
Роскомназдор утверждает, что не участвует в назначении и проведении таких проверок, как эта, но занимается аккредитацией экспертов и обязан публиковать результаты их исследований. Заказчика ведомство не называет, отмечая, что проверки информации на вредность для детей заказывают сторонние организации. Об этом сообщает "Интерфакс".
- Егор Крид оказался в числе исполнителей, концерты которых оказались сорваны в городах России осенью прошлого года – как сообщалось, под давлением местных властей, правоохранительных органов и различных общественных организаций.
- Президент России Владимир Путин неоднократно высказывался по этой проблеме, называя бесперспективным метод "хватать и не пущать" в ситуации с запретом молодежных концертов. При этом он подчеркнул, что выступает против пропаганды наркотиков в текстах рэп-исполнителей. В феврале он поручил своей администрации разработать меры поддержки современной популярной молодёжной музыки, а в октябре – поручил правительству регулярно проводить исследования потребительских предпочтений и особенностей поведения молодежи в интернете.
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