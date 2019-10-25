В Москве задержаны участники пикетов Fridays For Future

В Москве на Суворовской площади полиция задержала участников междунарожного молодёжного климатического движения Fridays For Future. Активисты проводили пикет, троих из них увезли в отдел полиции "Мещанский".

Как отмечает "ОВД-Инфо", активисты заранее подали заявку на проведение пикета на Суворовской площади, но получили отказ. При этом власти не предложили им альтернативную площадку.

Акции против загрязнения окружающей среды и глобального потепления проходили этой осенью во многих городах России. Они вдохновлены участницей движения Fridays For Future Гретой Тунберг, которая выступила на саммите ООН по вопросам изменения климата, а до этого раз в неделю выходила с пикетами к шведскому парламенту.

Школьники и студенты по всему миру требуют от властей серьезнее относиться к проблеме глобального потепления и ради благополучия будущих поколений снизить вредные выбросы в атмосферу, ограничить вырубку лесов и прекратить загрязнение мирового океана.