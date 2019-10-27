Эти фотографии снимали крошечными камерами, спрятанными в карманах и сумках агентов Государственной службы безопасности Чехословакии. Архив хранит тысячи таких снимков 1970–1980-х годов.

Чехословакия в те годы переживала так называемую "нормализацию" – так советское руководство в Кремле определило подавление зачатков свободы после военного вторжения 1968 года. Военное вмешательство сил Варшавского договора во главе с СССР произошло после того, как чехословацкое правительство решило провести политические реформы, отменить цензуру и ввести свободу слова. Для жителей Чехословакии "нормализация" означала жесткий политический и идеологический контроль, который осуществлялся режимом с помощью спецслужб.

Любимым подспорьем агентов СГБ Чехословакии стали миниатюрные камеры, которые прятали в портфели и кейсы. Именно с помощью них документировалась "враждебная деятельность" на территории государства. На самом деле это были, конечно, диссиденты, противники коммунистического режима, жизнь которых сотрудники спецслужб запечатлели на многочисленных фотографиях.

Фотографии не передают всю полноту слежки за диссидентами в ЧССР. Агенты использовали и видеокамеры, причем проявляли завидную изобретательность.

Сейчас эти фотографии хранятся в Архиве спецслужб в Праге.

Донесения показывают, как спецслужбы делали все возможное, чтобы найти хоть какой-то компромат. Один из "хвостов" даже утащил чек известного музыканта, выданный после оплаты ужина и нескольких кружек пива. В донесении написано, что музыкант "громко говорил" с друзьями перед баром в 1:15 ночи, а потом "зашел за забор рядом с универмагом "Май" вместе с молодой женщиной..."

Хотя "сажали" в Чехословакии в 1980-х уже реже, такое досье могло значительно осложнить жизнь диссидентам. Их могли лишить работы по специальности, а потом никто бы не решился снова принять их на работу, или сделать так, чтобы их дети не могли получить высшее образование.