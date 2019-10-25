В Калининграде уволили двоих полицейских дежурной части отдела на улице Киевской, где от обширных ожогов погиб задержанный Иван Вшивков. Об этом сообщило издание "Клопс" со ссылкой на управление МВД по региону.

Сотрудников МВД уволили после окончания служебной проверки, которая установила, что полицейские "не обеспечили надлежащего контроля за безопасным содержанием и поведением" Вшивкова.

Еще семь сотрудников полиции, в том числе и руководителей, привлекли к дисциплинарной ответственности и предупредили о неполном соответствии занимаемым должностям.

Ивана Вшивкова задержали 20 октября и доставили в отдел полиции за мелкое хулиганство. Утром 21 октября его нашли мертвым, на его теле были термические ожоги. В МВД утверждают, что Вшивков повредил радиатор в камере, ее затопило кипятком.

Мать погибшего Ольга Вшивкова уверена, что сын не мог получить 95% ожогов тела от внезапного прорыва трубы. Сотрудники больницы, куда позже доставили тело погибшего, сообщили, что смерть Вшивкова имеет признаки криминального характера. Следственный комитет возбудил дело о халатности. Мать погибшего обратилась за помощью к Путину.