Компания Tesla обошла General Motors по капитализации

Автомобильная компания Tesla, выпускающая одноимённые электромобили, стала самой дорогой в США среди производителей автомобилей. На нью-йоркской бирже акции компании выросли в течение четверга на 17 процентов. Агентство Reuters отмечает, что Илон Маск выполнил данное им обещание и добился прибыли в третьем квартале.



Рыночная капитализация Tesla достигла 53 миллиардов долларов, опередив General Motors, у которой 51 миллиард.



О квартальной прибыли в третьем квартале в размере 143 миллионов долларов Tesla сообщила поздно вечером в среду. Агентство Associated Press назвало эту новость "неожиданной". Компания заявила, что обязана своим успехом росту эффективности производства и уменьшению производственных и материальных расходов.



Аналитики брокерской фирмы Credit Suisse оценили новость как "большой шаг вперёд". Компании Илона Маска, однако, придётся доказать, что это не эпизодический успех, а признак устойчивого роста, считают в Credit Suisse.