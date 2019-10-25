Замглавы "Комитета за гражданские права" объявил голодовку

Заместитель председателя "Комитета за гражданские права" Андрей Маяков, арестованный на этой неделе по обвинению в мошенничестве, объявил голодовку в знак несогласия с действиями следствия и суда. Об этом сообщается в телеграм-канале "Открытых медиа" со ссылкой на члена общественной наблюдательной комиссии Александра Хуруджи.

Председатель комитета, член Совета по правам человека при президенте Андрей Бабушкин заявил сегодня, что организация продолжит работу после ареста Маякова. Он предупредил своих коллег о возможности провокаций, сообщает "Интерфакс".

22 октября в офисе правозащитной организации прошёл обыск. До этого, как рассказали её члены, в помещение ворвался какой-то человек с пакетом для Маякова и журналисты телеканалов НТВ и РЕН ТВ, которые начали снимать происходящее. Позже Маяков был задержан по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.​

По версии следствия, правозащитник взамен помощи осуждённому хотел получить с него "незаконное вознаграждение" в 2,5 миллиона рублей. Задержан он был якобы после получения первого транша в 200 тысяч.

Маяков свою вину не признаёт: по его словам, к нему за платной юридической помощью обратился осуждённый по делу о наркотиках Виталий Малков, после чего прислал какого-то человека с 200 тысячами рублей. Эти деньги, по словам Маякова, были оформлены как пожертвование абсолютно законно.