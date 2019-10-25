В Белоруссии вынесен третий в этом году смертный приговор

В Белоруссии 47-летний мужчина приговорён к смертной казни за убийство младенца. Приговор вынесен вопреки многократным призывам со стороны Европейского Союза к отмене смертной казни. Белоруссия остаётся единственным государством ЕС, которое продолжает казнить людей.



Брестский суд 25 октября признал 47-летнего Виктора Сярхеля и 26-летнюю Наталию виновными в убийстве их восьмимесячной дочери. Преступление было совершено в октябре прошлого года. Колб приговорёна к 25 годам лишения свободы – максимальное возможное наказания для женщин в Белоруссии.



Сярхель стал третьим в этом году приговорённым в Белоруссии к смертной казни. Ранее, в июле, такой же приговор был вынесен 50-летнему Виктору Павлову – за убийство в декабре прошлого года двух пожилых женщин. В январе 2019 года к смерти был приговорён 36-летний Александр Асипович – за убийству двух девочек в 2018 году.



По данным правозащитных организаций, в Белорусии со времени провозглашения независимости в 1991 году, были казнены около 400 человек.