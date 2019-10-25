Андрея Баршая из "московского дела" проверяют на вменяемость

Одного из новых обвиняемых по "московскому делу" Андрея Баршая по решению следствия отправят на стационарную психиатрическую экспертизу. Врачи подозревают, что студент, которого обвиняют в нападении на полицейского, мог находиться в состоянии аффекта или не быть вменяемым. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на адвоката Мансура Гильманова.

До этого юрист рассказывал, что на его подзащитного оказывают давление в изоляторе временного содержания сокамерники, вынуждая его пойти на сделку со следствием.

16 октября суд отправил Андрея Баршая в СИЗО до 14 декабря. По версии следствия, во время акции протеста 27 июля он толкнул бойца Росгвардии. На момент вынесения решения суда активист был задержан более 48 часов, положенных по закону. У Баршая имеется хроническое заболевание почек, однако следователь отметил, что оно не является препятствием для ареста.

Андрей Баршай учится в Московском авиационном университете. Он был одним из студентов, подписавших открытое письмо с требованием освободить политзаключенных и закрыть "московское дело".