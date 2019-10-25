По делу о пожаре в "Зимней вишне" освобождены трое обвиняемых

В Кемерове из СИЗО освобождены трое обвиняемых по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в марте 2018 года. Это начальник караула пожарно-спасательной части Сергей Генин, руководитель компании "Системный интегратор" Игорь Полозиненко и инженер противопожарной системы в этой компании Александр Никитин.

Родственники встретили обвиняемых у входа в СИЗО с цветами. Никто из освободившихся не захотел общаться с журналистами, ожидавшими у изолятора, сообщает сайт "Сибирь.Реалии".

В следственном изоляторе обвиняемые провели полтора года. Заводский районный суд 17 октября изменил им меру пресечения на "ограничение определённых действий" из-за истечения максимальных сроков содержания под стражей. Теперь подсудимые свободно могут передвигаться по городу, но им нельзя пользоваться интернетом и сотовым телефоном.

6 декабря истекает срок содержания под стражей ещё одного сотрудника МЧС – Андрея Бурсина. Ему также поменяли меру пресечения на ограничение действий.

До конца января 2020 года суд продлил арест бывшему генеральному директору компании-собственника "Зимней вишни" Юлии Богдановой, управляющей торгово-развлекательным комплексом Надежде Судденок, техническому директору Георгию Соболеву и охраннику Сергею Антюшину.

Судебное разбирательство по делу о пожаре "Зимняя вишня" началось в Кемерове 7 мая. Обвинение по делу считает, что в руководстве была создана организованная преступная группировка.

Пожар в "Зимней вишне" произошёл 25 марта 2018 года из-за замыкания электропроводки. Как заявляли следователи, огонь распространился по всем четырём этажам быстро, стены были облицованы легко загорающимися материалами. Система пожаротушения не работала, эвакуационные выходы заблокированы. 60 человек, в том числе 37 детей, не смогли выбраться из горящего здания. Ещё 147 человек получили травмы. Потерпевшие заявили гражданские иски на общую сумму в 2,9 миллиарда рублей.

В рамках расследования арестованы 16 человек, среди них управляющие зданием, пожарные и теперь уже бывшие руководители регионального МЧС, чиновники, ответственные за ввод в эксплуатацию торгового центра. В марте этого года в Польше был задержан владелец помещения – Вячеслав Вишневский, который последние несколько лет проживал в Испании. Его обвиняют в даче взятки в крупном размере.