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В протестах в столице Чили в пятницу приняли участие миллион человек

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В акции протеста в столице Чили Сантьяго в пятницу приняли участие более миллиона человек, сообщает Reuters. Митингующие требовали проведения в стране социальных реформ, конституционной реформы и отставки избранного в прошлом году президента страны Себастьяна Пиньера.

Протестующие несли национальные флаги и плакаты с политическими лозунгами. Они прошли несколько километров от пригородов до площади Бакедано в центре города. Акция прошла без значительных происшествий, однако протестующие были отогнаны от здания парламента с использованием слезоточивого газа, передаёт The Washington Post.

Мэр Сантьяго Карла Рубилар назвала акцию протеста "исторической". "Столичный регион принял марш с почти миллионом участников, они представлял мечту о новой Чили," — написала она в твиттере.

Акции протеста в Чили продолжаются больше недели. Они были спровоцированы ростом цен на проезд в метро. Начавшись мирно, они переросли в уличные беспорядки, поджоги и грабежи. В них погибли по меньшей мере 19 человек, 585 человек были ранены. В Сантьяго и ряде других крупных городов был введён режим чрезвычайного положения.

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