В Ростове-на-Дону коммунальные службы заасфальтировали трамвайные рельсы на улице в центре города, а затем попытались пустить по ним трамвай. Инцидент произошёл 22 октября, на него накануне обратило внимание издание "Юга.ру".

Ремонт улицы Станиславского начали делать перед приездом в город предстоятеля Русской Православной церкви патриарха Кирилла, отмечает издание. Рабочие заявили, что пуск трамвай по заасфальтированным рельсам — не ошибка, а технология работы. При этом на улице не была смонтирована контактная сеть, а трамвай работал от аккумулятора.

На следующий день рабочие разбили асфальт, чтобы освободить рельсы, пишет "Юга.ру".