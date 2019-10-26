Причиной убийства в воинской части в Забайкалье могла стать дедовщина

Причиной убийства восьми человек в воинской части забайкальского города Горный могли быть неуставные отношения. Об этом пишет портал 72.ru со ссылкой на одного из военных, проходивших службу в части 54160 несколько лет назад.

По словам неназванного собеседника издания, один из лейтенантов, оказавшийся в числе убитых, постоянно унижал военнослужащих – не давал спать, заставляя учить устав, вымещал злость за собственные проступки.

Военнослужащий, с которым беседовали журналисты 72.ru, подчеркнул, что не знает солдата срочной службы Рамиля Шамсутдинова, который устроил стрельбу. Источники издания в воинской части заявляют, что после убийства там отменили все увольнительные и ищут телефон стрелка.

Телеграм-канал Mash пишет, что предварительная проверка подтвердила существование неуставных отношений в части, где произошло убийство. По данным издания, жертвами Шамсутдинова стал личный состав подразделения немедленного реагирования. Срочник расстрелял два автоматных магазина. Из группы, находившейся на месте стрельбы, выжили три человека, сообщает Mash.

По данным издания Baza, неуставные отношения в части – это основная версия следствия. Ранее сообщалось, что возбуждено дело по статье об убийстве двух и более лиц.