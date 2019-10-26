В якутском городе Нерюнгри сотрудники ФСБ задержали троих сторонников шамана Александра Габышева, который шел в Москву "изгонять Путина". Об этом один из задержанных, Евгений Ростокин, сообщил корреспонденту сайта Сибирь.Реалии.
По словам Ростокина, он с двумя товарищами ехал из Якутска в сторону Читы. На посту ДПС в Нерюнгри их автомобиль остановили полицейские и проверили документы. После этого к активистам подошли двое людей в штатском, предъявили удостоверения сотрудников ФСБ, и объяснили, что нужно проехать к ним в отдел.
Ростокина опросили в качестве свидетеля в рамках уголовного дела об экстремизме, возбужденного в отношении Габышева. "Хотели, чтобы я дал показания, какие нужно им… Подсовывали бумажки мне подписывать, после чего я ругался с ними. Они переделали как я говорил, а не как они написали", – рассказал он.
У Ростокина изъяли телефон, поскольку он блогер, и размещал в интернете видеоматериалы. "Говорили, что у меня на канале есть экстремистские призывы с участием Александра Габышева", – уточнил он.
С двумя его спутниками Борисом Литнаровичем и Алексеем Брилевым в ФСБ провели беседу, но показания не снимали.
Сейчас сторонники Габышева изменили свои планы и возвращаются обратно в Якутск.
- Александр Габышев в марте отправился в Москву для проведения "обряда изгнания Путина". Его задержали 19 сентября на границе Бурятии и Иркутской области. Он был доставлен в Якутск, а после – в психоневрологический диспансер республики. В отношении шамана возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму. С него взяли подписку о невыезде. Психолого-психиатрическая экспертиза по заказу следствия признала Габышева невменяемым.
- В конце сентября отряд шамана объявил о прекращении похода после того, как, по словам сторонников Габышева, им угрожали в полиции обвинениями в терроризме. По официальной версии, о роспуске отряда по телефону попросил сам Габышев.
- В правозащитной организации Amnesty International якутского шамана назвали узником совести и потребовали его освобождения.
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