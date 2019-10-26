В якутском городе Нерюнгри сотрудники ФСБ задержали троих сторонников шамана Александра Габышева, который шел в Москву "изгонять Путина". Об этом один из задержанных, Евгений Ростокин, сообщил корреспонденту сайта Сибирь.Реалии.

По словам Ростокина, он с двумя товарищами ехал из Якутска в сторону Читы. На посту ДПС в Нерюнгри их автомобиль остановили полицейские и проверили документы. После этого к активистам подошли двое людей в штатском, предъявили удостоверения сотрудников ФСБ, и объяснили, что нужно проехать к ним в отдел.

Ростокина опросили в качестве свидетеля в рамках уголовного дела об экстремизме, возбужденного в отношении Габышева. "Хотели, чтобы я дал показания, какие нужно им… Подсовывали бумажки мне подписывать, после чего я ругался с ними. Они переделали как я говорил, а не как они написали", – рассказал он.

У Ростокина изъяли телефон, поскольку он блогер, и размещал в интернете видеоматериалы. "Говорили, что у меня на канале есть экстремистские призывы с участием Александра Габышева", – уточнил он.

С двумя его спутниками Борисом Литнаровичем и Алексеем Брилевым в ФСБ провели беседу, но показания не снимали.

Сейчас сторонники Габышева изменили свои планы и возвращаются обратно в Якутск.