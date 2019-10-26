Зеленский предложил добровольцам в Золотом: "Уберите оружие"

Президент Украины Владимир Зеленский побывал в городе Золотое Луганской области, где стороны конфликта пока отказываются участвовать в процессе разведения от линии разграничения. Зеленский встречался с местными жителями, с участниками добровольческих формирований. В репортаже с места встречи с вооружёнными людьми видно, как глава государства на грани раздражения ведёт разговор с человеком в камуфляже. Тот задаёт вопрос Зеленскому относительно возможной встречи президента с участниками акции "Нет капитуляции" и говорит, что такие акции проходят в разных областях. Президент, однако, просит называть конкретные факты, но его собеседник отвечает общими фразами.

Агентство УНИАН сообщает, что добровольцы, с которыми общался президент Владимир Зеленский в Золотом Луганской области, нелегально находятся с оружием в зоне проведения операции Объединенных сил. Об этом сообщил в фейсбуке пресс-центр штаба ООС.



Как уточнили в пресс-службе президента, Владимир Зеленский встречался и разговаривал с местными жителями и военными, чтобы узнать настроения по вопросу разведения войск.



Разведение сторон - одно из важных условий для организации заседания "нормандской четвёрки", которое должно продвинуть поиски выхода из вооружённого конфликта на востоке Украины.

На другом видео Зеленский повторяет уже ранее сказанные слова о том, что ему безразлично, с кем подписывать соглашение о перемирии. Главное, заявляет президент Украины, чтобы перестали гибнуть люди.



Как отмечает "Немецкая волна", ранее в ходе встречи в Японии президенты ФРГ и Украины Франк-Вальтер Штайнмайер и Владимир Зеленский обсудили ход мирного процесса на востоке Украины. Канцелярия президента ФРГ подтвердила, что главы двух государств встречались во время проведения в Токио церемонии вступления на престол нового императора Японии Нарухито. В канцелярии также сообщили, что Зеленский пригласил Штайнмайера посетить Киев, тот поблагодарил украинского коллегу, но ничего конкретного не обещал.