США объявили о сокращении воздушного сообщения с Кубой

Министерство транспорта США объявило о предстоящем прекращении воздушного сообщения с аэропортами Кубы. Исключение сделано для аэропорта Гаваны. Авиакомпании должны будут отменить ранее запланированные полеты в течение 45 дней.

В заявлении министерства транспорта говорится, что решение принято по просьбе Государственного департамента, который намерен оказывать экономическое давление на кубинское правительство. В США считают, что кубинские власти подвергают своих граждан репрессиям, а также оказывают поддержку режиму Николаса Мадуро в Венесуэле. В связи с этим в Вашингтоне намерены сократить поступление на Кубу американской валюты, которую привозят туристы из США.

Под запрет попали девять международных аэропортов, в том числе аэропорт в Сантьяго-де-Куба, втором по величине городе страны.

Ранее американская администрация уже запретила своим гражданам поездки на Кубу на круизных лайнерах, яхтах и частных самолетах. Групповые поездки в образовательных целях из США на Кубу также были отменены.