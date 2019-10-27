В Ираке новая волна протестов, десятки погибших

В Ираке третий день продолжаются массовые протесты. В столкновениях с силами безопасности за последние 2 дня протестов погибли, по данным правозащитников, 63 человека, в том числе 10 - в Багдаде. Число пострадавших идёт на тысячи.
В субботу премьер-министр Ирака Адиль Абдул Махди распорядился вывести на улицы Багдада бойцов элитного контртеррористического подразделения - после того, как полиция не смогла рассеять толпу. Сообщается об аресте десятков демонстрантов.
Крупные столкновения произошли также в городе Эн-Насирия к юго-востоку от Багдада.
Антриправительственные демонстрации начались в Ираке несколько недель назад и сейчас разгорелись с новой силой. Всего с момента начала демонстраций погибли уже около 200 человек. Протестующие недовольны экономической ситуацией в стране, недостатком нормального электроснабжения, чистой воды, а также коррупцией и деятельностью проиранских шиитских вооружённых группировок. Протесты носят безлидерный характер и официально не поддержаны крупными политическими силами.
Власти Ирака ранее признали, что в ряде случаев к участникам демонстраций применялась "избыточная сила", и пообещали рассмотреть их требования.
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