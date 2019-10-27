Россиянки из лагерей для ИГ просят Путина вернуть их на родину

Группа женщин из России, которые находились в лагере для семей пленных участников террористической группировки "Исламское государство" на севере Сирии, записала обращения с просьбами к российским чиновникам помочь им вернуться на родину. Об этом сообщает РБК, которому передала записи член Совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова.

Ранее сообщалось, что около 50 женщин-россиянок бежали из лагеря, который охраняли бойцы курдских вооружённых отрядов, после начала наступления турецких войск против курдов на севере Сирии.

В одном из обращений женщина, которая называет себя Юлией Крюковой, обращается к президенту Владимиру Путину, омбудсмену Татьяне Москальковой и Саратовой с просьбой помочь ей вернуться в Россию. При этом она говорит, что часть женщин, содержавшихся с ней в лагере, хочет вернуться в отряды ИГ.

На других аудиозаписях несколько женщин говорят, что покидают тюрьму Айн-Исса и будут пытаться достичь территорий, контролируемых турками.

По словам Саратовой, это им удалось, они сейчас находятся на севере Сирии. Саратова говорит, что женщины сожалеют, что поехали в Сирию за мужьями - участниками ИГ.

Всего число гражданок России, которые оказались на территориях, контролируемых ИГ в Ираке и Сирии, чаще всего со своими мужьями, оценивается в несоклько тысяч. Десятки женщин и детей в последние годы вернулись в Россию, как правило, в регионы Северного Кавказа. Этому содействовали, в том числе, глава Чечни Рамзан Кадыров и Хеда Саратова.