Турция, Ирак и курды подчёркивают свою роль в операции против Багдади

Представители спецслужб Турции и Ирака, а также командующий союзными США отрядов сирийских курдов настаивают на том, что, соответственно, Анкара, Багдад и курды сыграли важную роль в подготовке операции США на севере Сирии, в ходе которой, по многочисленным, но пока официально не подтверждённым сообщеням погиб лидер террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакр аль-Багдади.

Операция произошла в провинции Идлиб в ночь на воскресенье. Сообщается, что американский спецназ штурмовал дом в селении Бариша неподалёку от турецкой границы. Впоследствии дом был разрушен авиаударом.

Агентство Reuters цитирует представителя иракских спецслужб, который утверждает, что информацию о том, где скрывается Багдади, добыли спецслужбы Ирака, допросив двух граждан этой страны, входивших в ближний круг лидера ИГ.

Высокопоставленный представитель Турции сообщил тому же агентству, что Багдади прибыл на место, где, предположительно, был убит или покончил с собой, всего за 48 часов до начала операции, и турецкие военные знали об этом, а американские военные координировали свои действия с ними.

Командующий же отрядами сирийских курдов написал в твиттере, что США координировали свои действия не с Турцией, а с ними.

О том, что целью операции был Багдади и он, возможно, убит, первым сообщило издание Newsweek. Оно ссылается на источники в Пентагоне и администрации президента Дональда Трампа. По их данным, о гибели Багдади можно говорить "с большой уверенностью", однако окончательную уверенность могут дать тесты ДНК и другие анализы.

Newsweek сообщает, что приказ провести операцию ранее на этой неделе поступил от Трампа. По данным издания, под угрозой захвата спецназом аль-Багдади и две его жены подорвали себя.

Турецкое агентство Anadolu утверждает, что в операции участвовали не менее 8 вертолетов США.



Особый интерес комментаторов вызывает место проведения операции. Идлиб никогда не был под контролем "Исламского государства". Сейчас территорию, где была проведена операция, контролируют сирийские джихадисты, которые воюют против правительственных войск Башара Асада, но при этом не являются союзниками "ИГ".



О гибели аль-Багдади, провозгласившего себя "халифом" "Исламского государства" после взятия этой организацией города Мосул в Ираке в 2014 году, ранее сообщалось неоднократно, однако ни одно из этих сообщений не было подтверждено. После того, как "Исламское государство" потеряло контроль над территориями в Ираке и Сирии, местонахождение лидера группировки не было известно.



Последнее видео с Багдади, которое большинство наблюдателей оценивает как достоверное, относится к апрелю нынешнего года. В сентябре ресурсы джихадистов в Сети опубликовали аудиозапись, на которой, предположительно, звучит голос аль-Багдади.