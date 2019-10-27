Трамп подтвердил гибель лидера ИГ Багдади в Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что Абу Бакр аль-Багдади, лидер террористической группировки "Исламское государство", мёртв.

Трамп, выступая в Белом доме, подтвердил, что его смерть стала результатом операции американских военных на северо-западе Сирии.

Точное место операции он не назвал. Ранее сообщалось, что это произошло в сирийской провинции Идлиб, неподалёку от границы с Турцией.

Трамп привёл подробности операции. Американские военные высадились с восьми вертолётов. Военно-политическое руководство США следило за операцией в режиме реального времени.

В результате перестрелки, по словам Трампа, были убиты приближённые аль-Багдади. Сам лидер ИГ пытался скрыться из дома через туннель, однако под угрозой неминуемого захвата подорвал себя. Вместе с ним погибли трое его несовершеннолетних детей. Тело Багдади было, по словам Трампа, изуродовано взрывом, однако экспертиза подтвердила, что эти именно лидер ИГ.

По словам Трампа, двое женщин – предположительно, жёны Багдади – были убиты в ходе операции. Он опроверг сообщения о том, что они также подорвали себя. По словам президента США, из дома были эвакуированы 11 детей, они не пострадали. Потерь среди американских военных нет. По словам Трампа, была ранена только служебная собака, которая помогала американским военным в операции.

"Он умер как собака и как трус", – сказал президент США об аль-Багдади. Он перечислил ряд преступлений, совершённых террористами ИГ, и заявил, что мир сейчас стал более безопасным.

Дональд Трамп поблагодарил Россию, Турцию, Ирак, Сирию и сирийских курдов за содействие в операции. Россия, в частности, по словам Трампа, открыла для американских военных воздушный коридор в Сирии. При этом президент США подчеркнул, что партнёры Соединённых Штатов не знали точных целей операции.

По словам Трампа, американская разведка две недели назад получила подтверждение о том, где находится лидер ИГ, и тогда же была начата подготовка к операции.

Агентство Reuters цитирует представителя иракских спецслужб, который утверждает, что информацию о том, где скрывается Багдади, добыли спецслужбы Ирака, допросив двух граждан этой страны, входивших в ближний круг лидера ИГ.

Высокопоставленный представитель Турции сообщил тому же агентству, что Багдади прибыл на место, где, предположительно, был убит или покончил с собой, всего за 48 часов до начала операции, и турецкие военные знали об этом, а американские военные координировали свои действия с ними.

Командующий же отрядами сирийских курдов написал в твиттере, что США координировали свои действия не с Турцией, а с ними.

О том, что целью операции был Багдади и он, возможно, убит, первым сообщило издание Newsweek.​

Особый интерес комментаторов вызывает место проведения операции. Идлиб никогда не был под контролем "Исламского государства". Сейчас территорию, где была проведена операция, контролируют сирийские джихадисты, которые воюют против правительственных войск Башара Асада, но при этом не являются союзниками ИГ.

О гибели аль-Багдади, провозгласившего себя "халифом" "Исламского государства" после взятия этой организацией города Мосул в Ираке в 2014 году, ранее сообщалось неоднократно, однако ни одно из этих сообщений не было подтверждено. После того, как "Исламское государство" потеряло контроль над территориями в Ираке и Сирии, местонахождение лидера группировки не было известно.



Последнее видео с Багдади, которое большинство наблюдателей оценивает как достоверное, относится к апрелю нынешнего года. В сентябре ресурсы джихадистов в Сети опубликовали аудиозапись, на которой, предположительно, звучит голос аль-Багдади.