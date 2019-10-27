НАТО "уважает" решение Сербии провести учения с Россией

Союз НАТО заявил, что "уважает" решение Сербии провести на своей территории совместные учения с Россией, которая доставила на базу Батайница, близ Белграда, ракеты класса "земля – воздух". Речь идёт о ракетах большой дальности С-400 и самоходном ракетно-пушечном комплексе "Панцирь-С".



Российская сторона заявила, что совместные учения "Славянский щит-2019" проводятся в течение шести дней для отработки совместных действий российских и сербских военных по отражению воздушных нападений.



Впервые батальон ракет С-400 и батарея "Панцирь-C" появляются на военных учениях за рубежами России, сообщило министерство обороны.



В заявлении для корпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода, пресс-служба НАТО заявила, что Североатлантический союз и Сербия – партнёры, и в Брюсселе "уважают право Сербии принимать суверенные решения о военных учениях на своей территории".