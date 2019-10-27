В США обсуждают возможность отказа от Договора по открытому небу

Администрация Трампа намеревается выйти из Договора по открытому небу, подписанного почти 30 лет назад и призванного укрепить доверие между Россией и Западом. Участники соглашения разрешили друг другу осуществлять наблюдательные полёты над территориями своих стран.



В публикации газеты The Wall Street Journal (WSJ) отмечается, что выход из договора станет ещё одним шагом к отказу от взаимных контрольных механизмов, созданных после окончания "холодной войны".

Ранее в этом году Россия и США прекратили действие Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Неопределённость сохраняется и в связи с действующим до 2021 года Договором о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1).



Официальные американские источники сообщили, что президент Трамп уже подписал документ, указывающий на намерение США выйти из договора 1992 года по открытому небу. Белый дом не ответил на уточняющий вопрос о том, принято ли решение о выходе из договора. Один из официальных представителей администрации сказал, что дискуссии в связи с договором – "продолжаются" и добавил, что "при этом президенте всё возможно".



Истоки договора восходят к 1955 году, когда президент США Дуайт Эйзенхауэр предложил обеим сторонам проводить наблюдательные миссии над территориями друг друга. Это предложение не воплотилось в договор. По мере приближения "холодной войны" к своему окончанию, администрация президента США Джорджа Буша начала обсуждение договора по открытому небу с бывшими противниками. 34 государства присоединились к договору, включая США, Канаду, европейские страны, Россию и Украину.