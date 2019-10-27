В Тюрингии на выборах партия АдГ показала большой прирост

На земельных выборах в Тюрингии в воскресенье, 27 октября, лидирует, по первым предварительным данным, Левая партия – около 30 процентов голосов избирателей, что лучше результатов предыдущих выборов в 2014 году. Наибольший прирост симпатий со стороны избирателей показывает правопопулистская "Альтернатива для Германии", у которой около 24 процентов. Если этот результат сохранится, то АдГ может обойти Христианско-демократический союз. Пять лет назад "Альтернатива" набрала 10,6 процента.

Участие в парламентских выборах в Тюрингии могли принять 1,7 млн жителей с правом избирательного голоса. Явка составила около 65,5 процента избирателей.