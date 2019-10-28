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Правительство России не поддержало появление "налога Чубайса"

Анатолий Чубайс

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Министерство экономического развития России отказалось поддержать идею нового углеродного налога, который предлагал ввести Анатолий Чубайс для того, чтобы стимулировать промышленные компании снижать выбросы парниковых газов. Об этом сообщает РБК.

О предложении ввести новый налог Чубайс рассказал в июне в интервью "РИА Новости". По его словам, согласно плану правительства по ратификации Парижского соглашения по климату, России нужна система учета объемов выбросов парниковых газов. В этой связи он напомнил, что в ЕС действует правило, по которому импортируемые товары, при производстве которых выбросы СО2 превышали нормы, облагаются налогом.


Премьер Дмитрий Медведев ратифицировал присоединение России к Парижскому соглашению в сентябре 2019 года. По договору Россия обязалась снизить выбросы до уровня не более 75 процентов по сравнению с 1991 годом к 2020 году. В Минэкономразвития заявляют, что эти цели уже достигнуты. Кроме того, в ведомстве опасаются, что если ввести налог сейчас, то многие российские топливно-энергетические гиганты понесут существенные потери. Например для "Газпрома" их оценили в 8 миллиардов долларов в год.

Парижское соглашение по климату вступило в силу в 2016 году. Оно регулирует действия стран для снижения выбросов углекислого газа в атмосферу с 2020 года. В конце февраля Минприроды внесло в правительство предложения по ратификации этого соглашения.

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