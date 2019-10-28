Правительство России не поддержало появление "налога Чубайса"

Министерство экономического развития России отказалось поддержать идею нового углеродного налога, который предлагал ввести Анатолий Чубайс для того, чтобы стимулировать промышленные компании снижать выбросы парниковых газов. Об этом сообщает РБК.

О предложении ввести новый налог Чубайс рассказал в июне в интервью "РИА Новости". По его словам, согласно плану правительства по ратификации Парижского соглашения по климату, России нужна система учета объемов выбросов парниковых газов. В этой связи он напомнил, что в ЕС действует правило, по которому импортируемые товары, при производстве которых выбросы СО2 превышали нормы, облагаются налогом.



Премьер Дмитрий Медведев ратифицировал присоединение России к Парижскому соглашению в сентябре 2019 года. По договору Россия обязалась снизить выбросы до уровня не более 75 процентов по сравнению с 1991 годом к 2020 году. В Минэкономразвития заявляют, что эти цели уже достигнуты. Кроме того, в ведомстве опасаются, что если ввести налог сейчас, то многие российские топливно-энергетические гиганты понесут существенные потери. Например для "Газпрома" их оценили в 8 миллиардов долларов в год.

Парижское соглашение по климату вступило в силу в 2016 году. Оно регулирует действия стран для снижения выбросов углекислого газа в атмосферу с 2020 года. В конце февраля Минприроды внесло в правительство предложения по ратификации этого соглашения.