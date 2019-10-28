В Аргентине сменится власть. Вице-президентом станет "подруга Путина"

На выборах президента Аргентины, которые прошли в воскресенье, победу одержал оппозиционный кандидат - представитель альянса "Всеобщий фронт" Альберто Фернандес. Согласно предварительным итогам голосования, он набирает около 48 процентов голосов. Для победы в первом туре по аргентинскому законодательству достаточно 45 процентов.

Соперник Фернандеса, действующий президент Маурисио Макри, набравший около 40 процентов, признал своё поражение.

Макри пытался проводить либеральную экономическую политику. Рынки уже в августе, когда его соперник одержал победу на предварительном голосовании, отреагировали на возможную победу Фернандеса резким падением курса национальной валюты. Фернандес пообещал, что не будет портить отношения с Международным валютным фондом, и в то же время будет бороться за улучшение положения малоимущих.

Особый интерес вызвало возвращение к власти бывшего президента Аргентины Кристины Киршнер, при которой Фернандес был главой кабинета министров. Киршнер, которая до избрания Макри провела на посту президента 8 лет, теперь избрана вице-президентом. Она известна, в том числе, тёплыми отношениями с президентом России Владимиром Путиным.

Новый президент вступит в должность 10 декабря.