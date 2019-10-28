В Ангарске полицейские получили 4 года колонии за пытки в отделении

Трое полицейских из Ангарска Иркутской области, избившие в отделе полиции подозреваемого в краже, получили реальные сроки за пытки. С помощью насилия они пытались заставить местного жителя признаться в краже фотоаппарата. По решению суда они признаны виновными в превышении должностных полномочий и отправлены в колонию общего режима на 4 года.

По версии следствия, в апреле 2017 года сотрудники полиции Никита Корниенко, Иван Финашин и Алексей Шишмарев вызвали в отдел подозреваемого в краже фотоаппарата. Во время допроса сотрудники полиции стали требовать от задержанного дать признательные показания, но тот отказывался. Тогда они его избили . Отмечается, что пострадавший не мог сопротивляться, так как был пристегнут наручниками к стулу.



Всех троих обвинили в превышении должностных полномочий с применением насилия и спецсредств. Никто из сотрудников полиции вину не признал. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима. Суд также лишил оперативников права работать в полиции три года. В региональном МВД заявили, что после вступления приговора в силу сотрудники будут уволены по отрицательным основаниям.