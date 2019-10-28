В Рязани на год отстранили от службы священника, который бил жену

В Рязани клирику Казанского женского монастыря иерею Владимиру Покровскому на год запретили служить в церкви за жестокое обращение с домочадцами и пьянство. Соответствующий указ опубликован на сайте Рязанской епархии. Ранее жена Покровского пожаловалась в полицию на регулярные избиения.
Как рассказала жена священника изданию Ya62.ru, муж напивается и жестоко избивает её и их четырех детей. При этом сама женщина страдает мышечной дистрофией и имеет инвалидность. По её словам, она плохо ходит, и мужу, который качает мышцы на тренажёрах, достаточно просто толкнуть её, чтобы она упала. Но обычно этим дело не заканчивается, и он либо бьет её ногами в ботинках, либо начинает душить. Последний раз муж перед уходом на службу разбил ей нос, бил головой о стену, а потом избил железной обувной ложкой. Когда она сказала, что возьмет детей и уйдёт из дома, он пообещал её убить. Сейчас Покровская скрывается вместе с детьми.
Владимир Покровский заявил изданию "Подъем", что не бил жену. По его словам, она получила травмы, упав в подъезде. Он утверждает, что жена обвинила его в избиениях после того, как он пригрозил ей разводом из-за её отказа лечиться.
- Россия является единственной из стран – членов Совета Европы, где не принят закон против домашнего насилия.
- В 2017 году из российского Уголовного кодекса удалили статью за побои, а за семейное насилие ввели административную ответственность.
- По данным счётчика Counting Dead Women Russia, в августе этого года от рук партнеров или мужей в России погибли 32 женщины.
- По подсчетам активистов, их было 98. Всего за прошлый год погибло более 700 женщин. За 8 месяцев этого года жертвами стали почти 850 женщин.
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