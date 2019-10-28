В Рязани на год отстранили от службы священника, который бил жену

В Рязани клирику Казанского женского монастыря иерею Владимиру Покровскому на год запретили служить в церкви за жестокое обращение с домочадцами и пьянство. Соответствующий указ опубликован на сайте Рязанской епархии. Ранее жена Покровского пожаловалась в полицию на регулярные избиения.

Как рассказала жена священника изданию Ya62.ru, муж напивается и жестоко избивает её и их четырех детей. При этом сама женщина страдает мышечной дистрофией и имеет инвалидность. По её словам, она плохо ходит, и мужу, который качает мышцы на тренажёрах, достаточно просто толкнуть её, чтобы она упала. Но обычно этим дело не заканчивается, и он либо бьет её ногами в ботинках, либо начинает душить. Последний раз муж перед уходом на службу разбил ей нос, бил головой о стену, а потом избил железной обувной ложкой. Когда она сказала, что возьмет детей и уйдёт из дома, он пообещал её убить. Сейчас Покровская скрывается вместе с детьми.

Владимир Покровский заявил изданию "Подъем", что не бил жену. По его словам, она получила травмы, упав в подъезде. Он утверждает, что жена обвинила его в избиениях после того, как он пригрозил ей разводом из-за её отказа лечиться.