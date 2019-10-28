Евросоюз согласился отложить Брекзит до 31 января

Страны Европейского союза согласились отложить Брекзит – выход Великобритании из ЕС – на 3 месяца, до 31 января 2020 года.

Об этом сообщил в твиттере глава Европейского совета Дональд Туск.

Если британский парламент ратифицирует соглашение о выходе из ЕС раньше, чем 31 января, Брекзит может произойти раньше.

Формально решение об отсрочке Брекзита должны принять послы стран ЕС в Брюсселе. По данным агентства Reuters, это произойдёт во вторник или в среду.

Решение ЕС ожидалось ещё в пятницу, однако из-за сомнений Франции, по сообщениям источников, было отложено.

Британский премьер Борис Джонсон был против отсрочки Брекзита и был готов вывести страну из ЕС 31 октября даже без соглашения. Парламент, однако, обязал его попросить Евросоюз об отсрочке.

Теперь судьба Брекзита зависит от британского парламента. Сегодня он обсудит запрос Джонсона о проведении досрочных выборов. Для его одобрения необходимо согласие оппозиционных лейбористов. Однако они готовы его дать только в случае, если Джонсон пообещает, что Британия никоим образом не выйдет из ЕС без соглашения.

Если досрочных выборов не будет, парламент, по всей вероятности, вернётся к обсуждению ратификации соглашения о Брекзите, которое Джонсон заключил с ЕС в середине октября. В британском правительстве опасаются, что оппозиции удастся принять в третьем чтении неприемлемые для кабинета поправки – например, о необходимости для Британии состоять в таможенном союзе с ЕС.