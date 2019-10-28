Член Палаты представителей подала в отставку после скандала

В Соединённых Штатах член Палаты представителей от Демократической партии Кэти Хилл приняла решение отказаться от мандата после скандала с публикацией её интимных фото и сообщений о том, что она вступала в сексуальные отношения с сотрудником своего предвыборного штаба.

32-летняя Хилл была избрана в Конгресс в прошлом году в Калифорнии - на волне общего успеха демократов на выборах в Палату представителей. Она смогла победить действующего конгрессмена-республиканца.

Несколько дней назад сперва американские издания, а затем и британский таблоид Daily Mail опубликовали интимные фотографии Хилл с её бывшим мужем, а также молодой сотрудницей её офиса. Была опубликована также её переписка в мессенджере.

Комиссия Конгресса по этике начала расследование относительно её предполагаемых интимных отношений с ещё одним её помощником. Речь идёт о подозрении в нарушении правил расходования средств.

Сама Хилл признала, что "совершала ошибки". Она не считает себя виновной и обвиняет бывшего мужа в том, что именно он раздул скандал. Хилл подозревает его в том, что он отправил фото и фрагменты переписки в СМИ. Она подчеркнула, что стала не первой женщиной - жертвой подобной "мести" со стороны мужчин. Решение уйти из Палаты представителей в этой ситуации Хилл назвала лучшим решением для блага её избирателей и страны.