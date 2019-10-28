Власти Грузии пообещали "сохранить абхазский язык"

В Грузии министр по примирению и гражданскому равноправию Кетеван Цихелашвили заявила, что абхазский язык, как и грузинский, "охраняется Конституцией" страны, и что всё больше и больше молодых людей "проявляют интерес" к его изучению.

Цихелашвили заявила об этом в "День абхазского языка", который официально отмечается в Грузии уже несколько лет. По словам министра, сегодня именно абхазский язык нуждается в сохранении и защите из-за положения, сложившегося в Абхазии, которую власти Грузии считают оккупированной территорией.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили, выступая с трибуны генеральной ассамблеи ООН, обратилась к международному сообществу с призывом помочь спасти уникальный абхазский язык и абхазскую культуру, которым, по утверждению главы государства "угрожает исчезновение в условиях оккупации российскими войсками этого региона Грузии".